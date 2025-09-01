Стало известно, когда будет объявлено о переходе Владислава Ваната в Жирону.

Сегодня, 1 сентября, нападающий сборной Украины Владислав Ванат будет официально представлен как игрок Жироны, сообщает журналист Нил Сола.

Отмечается, что сумма трансфера украинца составляет 17 миллионов евро, а испанский клуб получит 100% прав на игрока. Кроме того, журналист информирует, что Жирону оставит Янхель Эррера, который переходит в Реал Сосьедад за 11 млн евро с дополнительными двумя миллионами бонусов.

К слову, Владислав Ванат с 2021 года выступал за киевское Динамо. Нападающий дважды подряд становился лучшим бомбардиром УПЛ в сезонах 2023/24 и 2024/25. Также в активе 23-летнего футболиста 11 матчей за национальную сборную Украины (2 гола).

