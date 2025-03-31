Один из лидеров английского Чемпионшипа Лидс заинтересован в подписании нападающего Динамо Владислава Ваната, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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"Есть слухи, которые связывают Ваната с английскими клубами. Я могу прокомментировать лишь один из них и это то, что связано с Лидсом. Пока Ванат не в шорт-листе, а в списке из многих вариантов. Называются в прессе и другие клубы, в частности, Фулхэм, если не ошибаюсь", – заявил Спиваковский.

Добавим, что в этом сезоне Лидс борется за выход в АПЛ, и идет на второй строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии. У коллектива Даниэля Фарке 81 очко в 39 матчах, что на 2 балла меньше, чем у Шеффилд Юнайтед. Стоит отметить, что интерес к Ванату приписывают Вест Хэму, Лидсу, Брентфорду и Вулверхэмптону.

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