Жирона объявила заявку команды на игру против Атлетика из Бильбао в рамках 6 тура Ла Лиги.

Главный тренер Жироны назвал имена 20 футболистов, которые отправятся в Бильбао. Список опубликовали на официальной странице каталонской команды в соцсети X.

В матче против Атлетика в шестом туре чемпионата Испании сможет принять участие украинский нападающий Владислав Ванат.

Вингер каталонцев Виктор Цыганков и вратарь Владислав Крапивцов пропустят игру. Первый до сих пор не восстановился от травмы, а второй отправился со сборной Украины U-20 на чемпионат мира.

Напомним, что матч Атлетик – Жирона состоится 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

