Ванат уже прибыл в Испанию для подписания контракта с Жироной (ВИДЕО)
Украинский нападающий Владислав Ванат приблизился к переходу из киевского Динамо в испанскую Жирону.
Форвард уже прибыл в Испанию, где должен пройти медицинские тесты перед подписанием соглашения с новым клубом. Об этом сообщил журналист Girona FM Микель Коста, который выложил видео с футболистом, снятое неподалеку аэропорта Вилоби-д'Оньяр, что расположен возле Жироны.
Ванат обошелся Жироне в 20 млн евро – Романо заявил об активации клаусулы
Ранее сообщалось, что каталонская команда активировала клаусулу игрока, заплатив за 23-летнего форварда 20 миллионов евро.
Ванат является воспитанником Динамо и дебютировал в первой команде в мае 2021 года. За это время он провел 119 официальных матчей, забил 50 голов и сделал 19 ассистов.
