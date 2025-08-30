Украинский нападающий Владислав Ванат приблизился к переходу из киевского Динамо в испанскую Жирону.

Форвард уже прибыл в Испанию, где должен пройти медицинские тесты перед подписанием соглашения с новым клубом. Об этом сообщил журналист Girona FM Микель Коста, который выложил видео с футболистом, снятое неподалеку аэропорта Вилоби-д'Оньяр, что расположен возле Жироны.

Ванат обошелся Жироне в 20 млн евро – Романо заявил об активации клаусулы

Ранее сообщалось, что каталонская команда активировала клаусулу игрока, заплатив за 23-летнего форварда 20 миллионов евро.

Ванат является воспитанником Динамо и дебютировал в первой команде в мае 2021 года. За это время он провел 119 официальных матчей, забил 50 голов и сделал 19 ассистов.

VLADYSLAV VANAT arriba a l’aeroport de Vilobí d’Onyar, rebut pel seu representant, per passar revisió mèdica i signar 5 anys de contracte amb el GIRONA.



119 partits, 51 gols i 24 assistències amb el Dynamo de Kiev. Fitxatge top.



pic.twitter.com/FWj3Qgi8gY — Miquel Costa (@MiquelCostaB) August 29, 2025

