Клубы официально еще не объявляли о трансфере, но форвард Динамо уже сидел на трибунах Монтиливи и смотрел матч против Севильи. Жирона проиграла 0:2 и с нулем очков после трех туров сидит на дне таблицы Ла Лиги.

Жирона расчистила путь Ванату, отпустив провального форварда к 55-кратному европейскому чемпиону

"Трансферное окно еще открыто. Я не знаю, чем закончится рынок. Сейчас мы подписали еще одного игрока, вы уже видели. Еще один возможен, посмотрим. Я думаю, что нам нужен вратарь из-за травмы Хуана Карлоса. Я не знаю, будут ли у нас еще какие-то возможности подписаний.

Но я уже говорил, что убежден: если у нас есть команда, которая хочет быть здесь, игроки, которые хотят быть в Жироне, чтобы провести лучший год своей карьеры – это именно те игроки, которые нам нужны. Если кто-то думает иначе, то ему лучше здесь не быть. Я уже это говорил. Мы пришли из второго дивизиона, и в последние годы люди могли приехать сюда, играть в Лиге чемпионов, а теперь они "переросли" Жирону. Что ж, мне не нужны эти люди. Мне нужны настоящие личности в Жироне, чтобы расти. И это не просто имена, не должности. Это люди, которые делают команду. Сегодня многие люди показали, что хотят быть здесь. Это первый шаг – для меня это очень важно в этой ситуации.

Ванат на трибунах? Я ни с кем не разговаривал. Мне сказали, что он приехал и будет с нами завтра, но я пока не имею никаких новостей о том, что он подписал контракт. Если он здесь, надеюсь, что он в конце концов прибудет, но я не знаю", – цитирует Мичела Futbol Fantasy.

Ранее сообщалось, что Жирона активировала клаусулу Ваната, заплатив Динамо за 23-летнего форварда 20 миллионов евро. Он станет третьим украинцем в составе каталонцев, присоединившись к вингеру Виктору Цыганкову и вратарю Владиславу Крапивцову.

Жирона без Цыганкова и Крапивцова уступила Севилье – каталонцы потерпели уже третье поражение подряд и упали на дно