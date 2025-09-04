"Все думают, я какой-то псих там или кто. Я обычный человек в жизни там и на поле иногда надо какие-то эмоции показать. Иногда там, когда был малый, ну, младший, то анализировал действия соперника.

Динамо официально подписало замену Ванату

Например, получается центральный защитник какой-то 195 см там и мне там 21 год или сколько. Ну, мне надо там где-то его завести немного, чтобы он ошибался. Я меньше, чем он, там где-то ударил, подбежал, ну, бывало такое. Это футбол.

Посмотрите, как играл Луис Суарес или Диего Коста. Они гораздо хуже играли, чем я. Ну, в плане своего поведения, но люди достигали результата. Так что, ну, не знаю...

Был такой у меня какой-то период, что я так себя так вел, потом немного изменился, но все равно говорят, что я псих. Ну, псих – так псих", – рассказал Владислав Ванат в прощальном интервью для Youtube-канала Динамо.

Напомним, что Ванат в последние дни трансферного окна перешел в Жирону за около 20 миллионов евро. Он будет выступать за каталонский клуб под 19-м номером.

Сколько на самом деле Жирона заплатила за Ваната – наиболее украинский клуб среди топ-5