В рамках 6-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено два матча с участием каталонских клубов. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 6-й тур

Атлетик – Жирона – 1:1

Голы: Хаурегисар, 48 – Унахи, 9

Эспаньол – Валенсия – 2:2

Голы: Кабрера, 59, Пуадо, 90+3 – Данджума, 15, Дуро, 62

Лунин отказал трем клубам и оказался в черном списке Хаби Алонсо – таких игроков в Реале больше нет

Жирона приехала в Бильбао со страшной статистикой, набрав всего 1 очко в пяти турах, забив 2 гола и пропустив 15. Даже тренер Мичел вынужден был назвать свою команду самой слабой в чемпионате. Каталонцы с таким футболом имеют реальный шанс вылететь в Сегунду, поэтому в матче с Атлетиком надо было что-то менять. Срочно.

У шостому турі Ла Ліги каталонська Барселона зіграє на виїзді проти Ов'єдо. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами гостей – 1,30. Нічия оцінена коефіцієнтом 5,75. Тріумф Ов'єдо – 8,50.

К сожалению, Цыганков не успел восстановиться от травмы, а Крапивцов даже не попал в заявку. Зато в основе вышел Ванат, который забил уже через 12 минут после дебюта с Сельтой. В разгромном поражении от Леванте наш земляк ничего не сделал, однако Мичел продолжает доверять экс-динамовцу – и не зря.

Уже на 8-й минуте он должен был открывать счет. Украинец открылся в глубину, влетев за спины центрбекам под разрезную передачу Унахи – таким образом Владислав вышел один на один с Симоном. Ванат пробил в касание мимо голкипера, однако мяч предательски прокатился рядом с дальней штангой.

На 13-й минуте наш земляк мог выполнить ассист, запустив передачу в свободную зону на ход Унахи. Марокканец завершил свой прорыв слабеньким ударом. Между этими эпизодами расположился гол Унахи – Азеддин открылся под пас Хиля на левом краю штрафной и нанес мощный выстрел. Без шансов для Симона. 0:1.

Еще один яркий хайлайт Ванат получил ну середине второго тайма. Владислав удержался на линии офсайда и открылся под шикарную разрезную передачу. Украинец вышел один на один с Симоном, обошел его и пробил в пустые – впрочем, сфера попала во внешнюю сторону сетки, а лайнсмен заметил офсайд. Не у Ваната, а у Порто в самом начале эпизода.

Кроме этих эпизодов, отметить можно разве что эти открывания. Ванат очень хорошо двигается, в основном предлагая себя в глубину – однако перед голом Унахи он наоборот вытягивал защитников повыше, создавая глубину для партнеров. Словом, мы увидели типичный рабочий матч Владислава, поэтому смотреть на низкие оценки не следует. Они основываются на отсутствии единоборств и карте передач, на которой почти все пасы направлены назад или поперек.

А Жирона не смогла удержать свое преимущество. Баски отыгрались на 48-й минуте усилиями Хаурегисара, которому удалось перехватить мяч в чужой трети и нанести мощный удар с дистанции. Точно под дальнюю штангу. 1:1!

На протяжении всего второго тайма хозяева доминировали. Несколько раз каталонцев откровенно спасал Гассанига, однако дожать аутсайдера Атлетику не удалось. Под свист Сан-Мамеса арбитр зафиксировал ничью – Подопечные Мичела до сих пор остаются без побед.

В параллельной встрече Эспаньол едва не потерпел поражение от Валенсии. "Летучие мыши" открыли счет еще на 15-й минуте в результате кросса Риохи, который с метра замкнул Данджума. Кабрера на 59-й отыграл этот гол, замкнув подачу с углового, однако Уго Дуро на 62-й ответил аналогичным образом – 1:2.

Только в компенсированное время каталонцы спаслись усилиями Пуадо, которому удалось замкнуть навес со штрафного. 2:2. Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Пират Балеарских островов: потерял отца на войне, работал официантом, играл с Морозюком, тянет Косово и Мальорку