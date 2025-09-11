Ванат провел первую тренировку с Жироной – общение с Крапивцовым и отсутствие Цыганкова (ВИДЕО)
Украинский форвард Владислав Ванат постепенно привыкает к атмосфере в новой команде.
Перед международной паузой Жирона официально объявила о подписании 23-летнего украинского форварда Владислава Ваната. Контракт игрока с испанским клубом будет действовать пять лет, а на поле он будет выступать под номером 19.
Пресс-служба Жироны опубликовала видео с первой тренировки Ваната с новыми партнерами. На нем также видно, как одноклубники устроили украинцу символический "коридор" поздравлений. Видео посвятили форварду на целых четыре минуты, показав его первые шаги в новом клубе. Также на видео присутствует Владислав Крапивцов, а вот Виктора Цыганкова нет – похоже, он до сих пор тренируется индивидуально из-за травмы.
Напомним, что Ванат является воспитанником Динамо. За первую команду киевского клуба он дебютировал в мае 2021 года, провел 119 матчей, забил 50 голов и отдал 19 результативных передач.
