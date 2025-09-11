Перед международной паузой Жирона официально объявила о подписании 23-летнего украинского форварда Владислава Ваната. Контракт игрока с испанским клубом будет действовать пять лет, а на поле он будет выступать под номером 19.

Стала известна дата дебюта Ваната за Жирону – украинца бросят сразу в бой

Пресс-служба Жироны опубликовала видео с первой тренировки Ваната с новыми партнерами. На нем также видно, как одноклубники устроили украинцу символический "коридор" поздравлений. Видео посвятили форварду на целых четыре минуты, показав его первые шаги в новом клубе. Также на видео присутствует Владислав Крапивцов, а вот Виктора Цыганкова нет – похоже, он до сих пор тренируется индивидуально из-за травмы.

Напомним, что Ванат является воспитанником Динамо. За первую команду киевского клуба он дебютировал в мае 2021 года, провел 119 матчей, забил 50 голов и отдал 19 результативных передач.

️‍♂️ El primer entrenament de Vladyslav Vanat pic.twitter.com/zuke4BQZgQ — Girona FC (@GironaFC) September 11, 2025

