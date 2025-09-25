Накануне каталонской Жироне лишь второй раз за шесть стартовых туров Ла Лиги удалось добыть очки. "Бело-красные" довольно неожиданно вывезли ничью с Атлетиком (1:1), первыми открыв счет в Бильбао.

Крапивцов получает самую маленькую зарплату в Жироне, Цыганков и Ванат – вне топ-5

Разницу, к сожалению, сделал не Владислав Ванат, который в очередной раз появился в старте, а марокканский хавбек Аззедин Унаи. Бывший вингер Марселя, кроме гола, совершил 17 (!) успешных попыток дриблинга и создал несколько голевых возможностей, в частности выводил один на один Ваната с Унаи Симоном.

Несмотря на полученные баллы, Жироне не удалось покинуть дно турнирной таблицы – команда находится на 20-й позиции в Ла Лиге. Кроме матча в Бильбао, в свежем выпуске – обзор очередной победы Хаби Алонсо во главе мадридского Реала. Смотрите это и другое на YouTube-канале "Футбол 24".

