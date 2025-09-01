"У меня хорошее ощущение. Это хорошая возможность присоединиться к этому клубу. Я очень счастлив. Я видел много матчей Жироны, ведь здесь играло много украинских футболистов. Я пообщался с ними, и они посоветовали мне перейти в Жирону.

Ванат официально стал игроком Жироны – Каталонский клуб усилился еще одним украинцем

Цыганков был в Динамо, когда я был младшим, и он был одним из лидеров команды. Он дал мне советы, написал мне и сказал: "Переходи, давай поиграем вместе!"

Сейчас не лучшее время для украинского футбола, потому что у нас идет война и тяжело играть в такой ситуации. Но сейчас появилось много новых клубов и очень хороших команд, поэтому я думаю, что через два-три года ситуация может улучшиться.

Как игрок я быстрый и могу забивать много голов. Мне также приходится участвовать в оборонительных действиях, помогая команде, и одновременно стараться забивать мячи и отдавать ассисты в каждом матче. Я думаю, что эта лига – лучший вариант для меня, потому что здесь играют в более техничный футбол.

Привет, болельщики Жироны! Я рад быть здесь и постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь этому клубу и побеждать в каждом матче", – сказал Ванат для пресс-службы Жироны.

Напомним, что контракт 23-летнего форварда с испанским клубом будет действовать пять лет. Финансовые детали сделки пока не разглашают, однако ранее сообщалось, что трансфер оценивают в примерно 20 миллионов евро. Украинец будет играть под номером 19.

К слову, Ванат стал четвертым украинцем в истории Жироны. Ранее за клуб выступал форвард Артем Довбик, а сейчас в команде играют вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.

