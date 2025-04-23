"Кто больше уверен или кто попросит – тот и бьет. У нас нет штатного пенальтиста. Как-то сами на поле решаем. В матче против Оболони я попросил Ярмоленко и Буяльского, чтобы ударить.

Ванат признался, что сказал голкиперу Оболони после реализованного пенальти: "Он хотел меня как-то сбить"

Мы никогда даже не говорим ни о бомбардирских результатах мои или о рекорде Ярмоленко. Он забил – и дал мне забить. Буяльский тоже потом забил", – рассказал Ванат в эфире Ваната в эфире ТаТоТаке.

К слову, этом сезоне Владислав Ванат забил 19 голов и отдал 6 ассистов в 38 матчах на клубном уровне.

Динамо в непростом матче разгромило Оболонь – шедевр Ярмоленко помог сохранить чемпионский гандикап