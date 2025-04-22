В матче 25-го тура УПЛ Динамо встречалось с Оболонью (3:0). На 55-й минуте Владислав Ванат реализовал пенальти, который сам и заработал. Однако перед пробитием голкипер Оболони Александр Марченко и форвард Динамо перекинулись несколькими репликами.

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"Марченко – молодой парень, хотел меня как-то сбить и подошел, спросил, уверен ли я в своих силах. Я промолчал, потом забил, подбежал и сказал, что я всегда уверен", – рассказал Ванат в эфире ТаТоТаке.

В этом сезоне Владислав Ванат забил 19 голов и отдал 6 ассистов в 38 матчах на клубном уровне.

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