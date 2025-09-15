Ванат дебютировал за Жирону и сразу же забил. Он отпраздновал взятие ворот Сельты на 12-й минуте жестом, которым сложил букву "Т".

Дебютный гол Ваната в Ла Лиге в видеообзоре матча Сельта – Жирона – 1:1

Владислав посвятил этот гол бывшему партнеру по Динамо Тарасу Михавко, который просил его об этом. "Если получится, то отпразднуй один из первых голов буквой "Т". Чтобы вспомнил меня. Мне будет приятно", – говорил Михавко.

"Какие-то слишком сложные празднования ты придумал", - отреагировал на просьбу защитника Динамо Ванат. Но все же прислушался к Тарасу.

На видео – с 8:39.