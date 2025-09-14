Жирона сыграла против Сельты в рамках 4-го тура Ла Лиги 2025/26. Результат и отчет о матче с участием Владислава Ваната читайте на "Футбол 24".

Жирона после трех ужасных поражений с общими 1:10 на старте надеялась набрать первые очки и покинуть зону вылета. В старте каталонцев ожидаемо вышел лишь один украинец – новичок Владислав Ванат. Крапивцов не использовал свои шансы и, вероятно, становится третьим голкипером, а Цыганков травмирован.

Ванат оформил гол в дебютном матче за Жирону – ВИДЕО

Сельта агрессивнее начала домашний поединок. Аспас бил с хорошей позиции, но попал в блок. Жирона, в отличие от предыдущих туров, не развалилась и сама начала ходить вперед. На 12-й минуте гости смертельно ужалили именно усилиями Ваната! Блинд "перекусил" Жутглу в центре поля, Иван Мартин запустил Владислава в штрафную, и украинец с острого угла попал под дальнюю штангу.

Сколько таких голов мы видели в форме Динамо, а теперь пусть знакомится Испания. Ванат стал лишь пятым игроком Жироны, который забил в своем дебютном матче в Ла Лиге. Среди предшественников знатные бомбардиры – Стуани и земляк Довбик.

Наступило длительное затишье, которое вполне устраивало команду Мичела. Лишь под занавес тайма Жутгла словно сорвался с цепи. Экс-форвард Барселоны за считанные минуты настрелял 4 удара. Два парировал Гассанига, еще дважды самому не хватало точности. Гол Ваната остался единственным до перерыва.

На старте второй половины Жутгла получает роскошную возможность из пределов штрафной, но Гассанига снова тянет. Аргентинец немного реабилитировался за провалы в прошлых матчах.

Ванат едва не повторил свой фокус. На этот раз украинец ворвался слева, получил передачу от Витселя, однако пробил не так качественно – мяч оказался в руках Раду. На 67-й минуте Влад уступил место Хилю. Дебют явно можно занести в актив: 2 удара в створ, 8/14 точных передач, 5/8 выигранных дуэлей, немало черновой работы и главное – гол. Sofa Score поставила украинцу 7,6 баллов, что является лучшей оценкой среди полевых игроков Жироны.

Гассанига напомнил, что все же не "святой". Кипер гостей на угловом пролетел мимо мяча, но Старфельт простил. Жирона имела свои моменты для закрытия матча, однако не воспользовалась ими. Под занавес игры пришлось сожалеть. Снова у каталонцев возникли проблемы на угловом – Блинд хотел вынести мяч, но вместо этого влепил по ноге Руэды. Пенальти, который четко реализовал Иглесиас уже в компенсированное время.

Жирона набрала первое очко и поднялась на предпоследнее место, опустив Леванте. Сельта расписала четвертую ничью подряд.

