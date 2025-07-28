Нападающий Динамо Владислав Ванат вошел в список игроков с наибольшим количеством касаний в штрафной площади.

Портал DataMB опубликовал рейтинг футболистов в возрасте до 23 лет, которые больше всего раз коснулись мяча в чужой штрафной площадке.

Защитник Динамо может перейти в Аякс – украинец должен заменить звезду сборной Нидерландов, которую торгует Челси

Форвард Динамо Владислав Ванат занял четвертое место в списке, Всего украинец совершил 148 касаний. Выше Ваната оказались лишь Хоакин Паничелли из Мирандеса (158), Уго Экитике, который недавно перешел из франкфуртского Айнтрахта в Ливерпуль за 95 млн евро (164) и Пио Эспозито из Специи (194).

К слову, в прошлом сезоне Владислав Ванат провел 45 матчей за Динамо, забил 21 гол и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 15 миллионов евро.

All Leagues U23 Strikers : Touches in box



P. Esposito (Spezia, 19) — 194

H. Ekitiké (Frankfurt, 22) — 164

J. Panichelli (Mirandés, 22) — 158

V. Vanat (Dynamo Kyiv, 23) — 148

Rômulo (Göztepe, 23) — 139



Free trial: https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/hNXleLFYWL — DataMB (@DataMB_) July 27, 2025

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас