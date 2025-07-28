Ванат попал в топ-5 лучших по важному показателю – украинец оказался в компании 95-миллионного новичка Ливерпуля
Нападающий Динамо Владислав Ванат вошел в список игроков с наибольшим количеством касаний в штрафной площади.
Портал DataMB опубликовал рейтинг футболистов в возрасте до 23 лет, которые больше всего раз коснулись мяча в чужой штрафной площадке.
Защитник Динамо может перейти в Аякс – украинец должен заменить звезду сборной Нидерландов, которую торгует Челси
Форвард Динамо Владислав Ванат занял четвертое место в списке, Всего украинец совершил 148 касаний. Выше Ваната оказались лишь Хоакин Паничелли из Мирандеса (158), Уго Экитике, который недавно перешел из франкфуртского Айнтрахта в Ливерпуль за 95 млн евро (164) и Пио Эспозито из Специи (194).
К слову, в прошлом сезоне Владислав Ванат провел 45 матчей за Динамо, забил 21 гол и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 15 миллионов евро.
Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас