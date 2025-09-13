Главный тренер Жироны Мичел определился со списком игроков на матч 4-го тура чемпионата Испании против Сельты.

Жирона обнародовала заявку на матч Ла Лиги против Сельты. Владислав Ванат попал в перечень футболистов, которые готовятся к игре вместе с Владиславом Крапивцовым, а вот Виктор Цыганков игру пропускает.

"Цыганков имеет лишь неприятные ощущения, травмы нет – все зависит от его самочувствия. Лемар получил удар в икру на тренировке. Надеемся, что это только ушиб, окончательные выводы дадут медицинские тесты", – объяснил главный тренер Жироны Мичел Санчес.

В заявке на матч появились новички: Доминик Ливакович, Аззеддин Унаи, Брайан Хиль, Владислав Ванат, Донни ван де Бек и Абель Руис. Наставник отметил, что эти игроки еще мало тренировались с командой, но готовы выйти на поле: "Мы делаем постепенные шаги вперед, и уже завтра они могут помочь".

Матч Сельта – Жирона состоится 14 сентября. Старт поединка в 15:00 по киевскому времени.

