Вест Хэм, Лидс, Брентфорд, Фулхэм и Вулверхэмптон проявляют интерес к кандидатуре Владислава Ваната, информирует TBR Football.

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Интересно, что Яцек Кулиг из Football Talent Scout описал Ваната как совершенного нападающего. Среди сильных сторон он отметил скорость, умение завершить эпизод, силу удара, подвижность, возможность играть в паре и универсализм. Кроме этого, по его мнению, Владислав по своему стилю похож на знаменитого экс-нападающего Арсенала и Манчестер Юнайтед Робина ван Перси.

Добавим, что Ванат в текущем сезоне сыграл за Динамо в 34 матчах во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 ассистами. Киевляне же возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины в этом сезоне, опережая вторую Александрию на 4 очка.

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