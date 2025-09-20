Жирона надеялась прервать безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая насчитывала 6 поединков. Перед ничьей с Сельтой каталонцы проиграли пять матчей подряд. До международной паузы они выглядели безнадежно, но с появлением Унаи и Ваната ситуация немного изменилась. Украинец забил в дебютном матче, марокканец – добавил качества в середине поля. Оба впервые играли на Монтиливи.

Мичел повторил стартовый состав с предыдущей встречи на Леванте – без травмированных Цыганкова, Давида Лопеса и Лемара. В атаке появились Рока, Асприлья и Ванат. Украинца встречали громкими аплодисментами. Фанаты считают его "мессией", что способен спасти сезон. По меньшей мере, не позволив команде вылететь.

Жирона начала активнее. Ванат просил пенальти после падения в борьбе с центрбеком гостей Эльгесабалем. Рока стрелял в боковую сетку, получив передачу от Унаи, который перед этим элегантно разобрался с соперником. Тем временем Арнау получил раннее предупреждение, заехав локтем в лицо Бруге.

Ванат почти не касался мяча. Экс-динамовца плотно опекали Матиас Морено и уже упомянутый Эльгесабаль. Партнеры частенько грешили неточными передачами в финальной трети. Чуть ли не каждая атака каталонцев начиналась с Ивана Мартина, который выполнял роль Алейша Гарсии с позапрошлого сезона. Автор голевой передачи на Ваната в Виго и один из самых креативных игроков Жироны редко контактировал с украинцем.

Изолированность нашего форварда – не худшее, что произошло с командой Мичела в стартовые полчаса. "Бело-красные" неожиданно остались в меньшинстве после удаления Витселя. 36-летний бельгиец получил две желтые за 12 минут. Сначала сорвал перспективную атаку соперника мелким фолом, а затем проверил на прочность лодыжку Венседора.

Леванте сразу же создал два супермомента, один из которых оказался голевым. В обоих случаях защитники Жироны проиграли воздух. Если Бруге простил каталонцам ударом в стойку, то Эйонг не оставил шансов ни Блинду, ни Гассаниге, красиво попав в дальний угол.

Ванат перед пропущенным мячом неплохо поборолся за лонгбол от Гассаниги, подбор забрал Иван, а через несколько секунд гости уже фолили на Унаи. Однако, Асприлья неудачно выполнил стандарт метров с 20-и, пробив на трибуны.

Сразу после перерыва хозяева осталась вдевятером. Арендованный у Ман Сити Витор Рейс был удален в нелепой ситуации. Дотянувшись до мяча, по инерции махнул шипами по бедру Альвареса. VAR, к слову, решил не вмешиваться.

Леванте снова мгновенно наказал. Альварес не только заработал удаление для соперника, но и безупречно выполнил штрафной. Правда, у Жироны развалилась стенка. Карлос нашел щель между Ванатом и Ринконом. Украинца заменил опорник Солис. Дебют на Монтилливи превратился в кошмар. За 53 минуты на поле он лишь дважды касался мяча, не нанеся ни одного удара. Правда, в таком матче проявить себя было невозможно.

Леванте продолжал добивать обескровленную жертву. Ромеро после передачи неудержимого Эйонга (3+3 в Ла Лиге) сделал счет разгромным. Хотя и мог забивать чуть раньше, попав в штангу. После третьего гола "лягушата" не успокоились. Молодой Коялипу, заменивший Эйонга, успел вписать свое имя в протокол матча – 4:0. Обыграв каталонцев, Леванте поднялся на 13 место (4 очка). Команда Ваната, Цыганкова и Крапивцова осталась на дне таблицы (1 пункт). Следующий поединок Жирона проведет в Бильбао.