"У нас было очень много переездов, и это, конечно, также сказывалось, но мы должны были с этим справляться – иначе никак. Знаю, что об этом часто говорил главный тренер, и я согласен с ним. Мы начали чемпионат очень плохо, и только после того, как перебрались в Украину после окончания выступлений в групповом этапе Лиги Европы, начали играть лучше, но все равно не вышли на уровень в прошлом году.

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Мне сложно сказать, с чем это связано, может быть, с психологическим состоянием игроков. Многое не получалось, не всегда удавалось показать свой футбол. Испытываю ли давление из-за того, что стал игроком основного состава? Давление в футболе есть всегда. Но в общем, эмоции, конечно, положительные. Хочется в каждом матче выходить на поле, забивать мячи и помогать команде побеждать.

Когда выхожу на замену, иногда бывает сложно вписаться в игру команды, особенно когда результат еще не достигнут. Но учусь с этим справляться, уверен, что все придет с опытом. Плюс, помогают и подсказывают старшие партнеры, иногда даже могут "напихать", но всегда по делу", – поделился Ванат в интервью официальному сайту Динамо.

К слову, Владислав сыграл в 24 матчах за Динамо в текущем сезоне, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.

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