Ванат оформил гол в дебютном матче за Жирону – ВИДЕО
Нападающий Жироны Владислав Ванат дебютировал за новую команду и сразу отличился.
Владислав Ванат попал в заявку Жироны на матч с Сельтой. Украинцу понадобилось всего 12 минут, чтобы открыть счет своим голам в Испании.
Сельта – Жирона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Ванат дебютирует и сохраняет присутствие Украины
Иван Мартин отдал на ход Ванату, который сделал несколько шагов и точно пробил, а защитник Сельты не смог помешать украинцу.
Напомним, что Ванат присоединился к Жироне летом 2025 года. Мичел решил бросить Владислава в бой в первом же официальном матче.
