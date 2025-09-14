Нападающий Жироны Владислав Ванат дебютировал за новую команду и сразу отличился.

Владислав Ванат попал в заявку Жироны на матч с Сельтой. Украинцу понадобилось всего 12 минут, чтобы открыть счет своим голам в Испании.

Сельта – Жирона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Ванат дебютирует и сохраняет присутствие Украины

Иван Мартин отдал на ход Ванату, который сделал несколько шагов и точно пробил, а защитник Сельты не смог помешать украинцу.

Напомним, что Ванат присоединился к Жироне летом 2025 года. Мичел решил бросить Владислава в бой в первом же официальном матче.