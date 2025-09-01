Жирона объявила о подписании украинского нападающего Владислава Ваната. Украинец будет выступать под №19.

Ванат в Жирону: авторитетный инсайдер озвучил неожиданную сумму трансфера и анонсировал уход еще одного лидера

Контракт 23-летнего форварда с испанским клубом заключен на 5 лет. Финансовые детали сделки пока не сообщаются. Ранее появилась информация, что сумма трансфера за украинца составит около 20 миллионов евро.

Напомним, что в Жироне уже играет вингер Виктор Цыганков, а также голкипер Владислав Крапивцов.

Ванат является воспитанником Динамо и дебютировал в первой команде в мае 2021 года. За это время он провел 119 официальных матчей, забил 50 голов и сделал 19 ассистов.