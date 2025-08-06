"Проходить в Лигу чемпионов до сих пор можно. Но зачем, если играть так, как это было в матче с Пафосом. Это футбол без лица. Серый и медленный. Мне это напоминает поражение Полесья от Санта-Коломы.

"В раздевалке могут настрелять по голове": Цыганик раскритиковал игрока Динамо за момент в матче с Пафосом

Какой-то структурной и комбинационной игры в центре поля мы от Динамо не увидели. Взаимодействие между Михайленко и Бражко было на очень слабом уровне. Между ними мало комбинаций. Может сложиться впечатление, что они конкуренты, но Михайленко и Бражко не впервые выходят в основу.



Если Динамо выйдет в Лигу чемпионов, то с чем? Уже даже реализации нет, Ванат имел два момента, и он не забил. А теперь вспомним, какую он имел реализацию весной. В какой-то момент у него за пять матчей было семь ударов, из них шесть в створ, из них пять голов. Динамо тогда выиграло ту чемпионскую гонку во многом благодаря реализации Ваната. А теперь представьте, если бы ему не пошло.

Владислав не Неймар и не Левандовски, он не будет забивать все, что будет иметь. С Пафосом Ваната не докормила полузащита. Удар Дубинчака в штангу... На повторе хорошо видно, как он несколько раз поворачивает голову и видит, что линия передачи на Ярмоленко закрыта. Ванат хорошо открывался, а Дубинчак его просто не видит", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, киевское Динамо уступило кипрскому Пафосу (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вторая игра между командами состоится 12 августа.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение