В услугах 23-летнего нападающего заинтересованы команды из АПЛ, сообщает британский журналист Фрейзер Флетчер.

Динамо получило нового претендента на Ваната – зарубежный клуб уже определил цену форварда киевлян

"Поймите, несколько команд английской Премьер-лиги следят за украинским нападающим Владиславом Ванатом. 23-летний форвард забил 21 гол за киевское Динамо в нынешнем сезоне", – написал Флетчер в своем аккаунте в Х.

Ранее сообщалось об интересе к Ванату со стороны Лидса и Вест Хэма. В текущем сезоне форвард провел 41 матч за Динамо, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2027 года. Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 11 млн евро.

Динамо разгромило Ингулец, официально лишив Шахтер шансов на золото – киевляне еще ближе к чемпионству