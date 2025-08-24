Каталонский клуб очень хочет подписать Владислава Ваната из Динамо, сообщил авторитетный журналист Нил Сола, специализирующийся на Жироне.

Цыганков и Крапивцов получили официальный вердикт на матч против участника ЛЧ

Руководство "бело-красных" прекрасно понимает, что убедить чемпионов Украины отпустить своего лучшего бомбардира будет непросто. Transfermarkt оценивает Ваната в 15 млн евро, но этого может оказаться мало. Жирона попробует, имея мегауспешный опыт с Артемом Довбиком. Если же не получится, то каталонцы подготовили список из нескольких альтернатив.

В нынешнем сезоне 23-летний Ванат провел 7 матчей, оформив 3 гола и 2 ассиста. Контракт нападающего с Динамо рассчитан до лета 2027-го. В Жироне он может присоединиться к двум украинцам – Владиславу Крапивцову и Виктору Цыганкову, который также приходил из киевского клуба.

El desig del @GironaFC pel davanter és VLADYLAV VANAT, futbolista ucraïnès del Dinamo de Kiev.



Hi ha alternatives i no és una operació senzilla, però es vol una inversió important.



Números molts i molt bons, una operació estil Dovbyk. @carrusel / @QueThiJugues pic.twitter.com/E9ASWROuW5 — Nil Solà (@Nilsola10) August 24, 2025

Почему Шовковский брутально выгнал Ярмоленко – ситуация в Динамо переходит все границы, но с отставкой не так просто