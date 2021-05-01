"Форвард должен забивать голы. Спасибо команде за этот рекорд и за победу в чемпионате за два тура до конца сезона.

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Моя ближайшая цель – закрепиться в первой команде и продолжать играть на таком же уровне. Мне очень помогла работа с первой командой на сборах. Не только я, но и Назар и Викентий Волошины работали с основой и хорошо провели вторую часть сезона.

Буду ли я в последних турах работать с первой командой? Мне еще не говорили. Мотивация есть, нужно выиграть два оставшихся матча, чтобы сохранить или увеличить отрыв от вице-чемпиона", – цитирует Ваната официальный сайт Динамо.

Напомним, в 24-м туре молодежного первенства чемпионата Украины Динамо на выезде одолело Ворсклу 4:2 и досрочно завоевало золотые медали турнира. Владислав Ванат в этом матче оформил дубль, а всего в сезоне записал на свой счет 25 голов за молодежку киевлян. Кроме того, форвард также привлекался к поединкам чемпионата U-19, забив в семи матчах за юношескую команду 6 голов.

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