Донни ван де Беек только залечил одну травму, вышел в основе, но уже через полчаса получил новое повреждение. Голландец без борьбы на ровном месте неудачно поставил левую ногу и с криком боли схватился за голеностоп.

Травма ван де Беека может оказаться очень серьезной, информирует Sport.es. Если худшие опасения оправдаются, то экс-хавбек МЮ вылетит на 4-5 месяцев. Лазарет Жироны и без того переполнен – травмированы 5 игроков, среди которых Виктор Цыганков.

Если ван де Беек действительно пропустит более 4 месяцев, то регламент Ла Лиги позволяет подписать ему замену вне трансферного окна. Это открывает двери для Ориоля Ромеу, который хорошо знаком Жироне и как раз находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с Барселоной.

