Ванат все ближе к тому, чтобы стать одноклубником Цыганкова и Крапивцова – есть прогресс в переговорах с Динамо, – журналист
Форвард Динамо Владислав Ванат все ближе к переходу в испанскую Жирону.
Жирона продвинулась в переговорах с Динамо по трансферу Владислава Ваната, сообщает журналист Нил Сола.
Жирона готовит новое предложение по Ванату – трансфер в АПЛ может существенно помочь сделке
Отмечается, что форвард сейчас является приоритетной целью "красно-белых", а сам Ванат якобы давит на руководство "бело-синих", чтобы перебраться на Монтильиви.
Добавим, что в этом сезоне Владислав уже успел отметиться 3 голами и 2 ассистами в 7 матчах во всех соревнованиях. В прошлой кампании нападающий записал в свой актив 21 гол и 9 результативных передач в 45 матчах.
Жирона нашла деньги на Ваната, 30 миллионов, что меняют все – "неприкасаемые" лидеры убегают, Цыганкова остановил Мичел