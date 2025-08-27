Форвард Динамо Владислав Ванат все ближе к переходу в испанскую Жирону.

Жирона продвинулась в переговорах с Динамо по трансферу Владислава Ваната, сообщает журналист Нил Сола.

Жирона готовит новое предложение по Ванату – трансфер в АПЛ может существенно помочь сделке

Отмечается, что форвард сейчас является приоритетной целью "красно-белых", а сам Ванат якобы давит на руководство "бело-синих", чтобы перебраться на Монтильиви.

Добавим, что в этом сезоне Владислав уже успел отметиться 3 голами и 2 ассистами в 7 матчах во всех соревнованиях. В прошлой кампании нападающий записал в свой актив 21 гол и 9 результативных передач в 45 матчах.

Жирона нашла деньги на Ваната, 30 миллионов, что меняют все – "неприкасаемые" лидеры убегают, Цыганкова остановил Мичел