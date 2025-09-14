"У нас есть игроки, которые очень хорошо знают, что мы хотим делать. Унахи даст нам пас вперед, а Ванат будет забивать. Брайан Гил и некоторые другие должны улучшиться, но это процесс.

Дебютный гол Ваната в Ла Лиге в видеообзоре матча Сельта – Жирона – 1:1

Постепенно они дадут нам больше; мы должны улучшить ситуацию, но после сегодняшнего дня я более спокоен относительно команды", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что перед международной паузой Жирона официально объявила о подписании 23-летнего украинского форварда Владислава Ваната. Контракт игрока с испанским клубом будет действовать пять лет, а на поле он будет выступать под номером 19.

Ванат поразил Испанию дебютным голом и сразу стал лучшим в Жироне – каталонцы драматично упустили победу на 90+2