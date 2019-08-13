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Ванакен: Прибыли в Киев, чтобы забить Динамо

08:52 30 Читати українською
Ванакен: Прибыли в Киев, чтобы забить Динамо
Ханс Ванакен / Брюгге

Лидер Брюгге Ханс Ванакен поделился ожиданиями от поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

 

"Прибыли в Киев, чтобы забить. Если удастся это сделать, у нас будут хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Мое продлении контракта с Брюгге? Это демонстрирует доверие друг к другу. Я провел здесь четыре фантастических года и надеюсь на продолжение", – цитирует Ванакена Voetbalprimeur.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

К слову, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге состоится сегодня, 13 августа. Начало поединка запланировано на 20:30.

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Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге Лига чемпионов Динамо Киев - Брюгге Ханс Ванакен Ханс Ванакен
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