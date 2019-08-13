Ванакен: Прибыли в Киев, чтобы забить Динамо

Лидер Брюгге Ханс Ванакен поделился ожиданиями от поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

"Прибыли в Киев, чтобы забить. Если удастся это сделать, у нас будут хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Мое продлении контракта с Брюгге? Это демонстрирует доверие друг к другу. Я провел здесь четыре фантастических года и надеюсь на продолжение", – цитирует Ванакена Voetbalprimeur.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

К слову, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге состоится сегодня, 13 августа. Начало поединка запланировано на 20:30.