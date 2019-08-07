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Ванакен: Брюгге играл против серьезного соперника, я точно не разочарован

09:31 32 Читати українською
Ванакен: Брюгге играл против серьезного соперника, я точно не разочарован
Ханс Ванакен (справа) / PhotoNews

Лидер Брюгге Ханс Ванакен прокомментировал победу своей команды над Динамо (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Победа со счетом 1:0 – хороший результат. Важно, что мы не пропустили. Возможно, могли забить второй гол, который бы улучшил наши шансы на выход в следующий раунд, но в целом я точно не разочарован. Вы не должны забывать, что мы играли против серьезного соперника, который годами выступает в еврокубках. Поэтому мы не должны быть недовольны.

Брюгге – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Начали матч немного неуверенно, однако нам удалось несколько раз прорвать оборону оппонента, особенно в первом тайме. Во втором мы имели меньше возможностей играть в свой футбол, потому что Динамо начало действовать выше. Поэтому нам было сложнее прорываться вперед. Это то, над чем нужно работать на следующей неделе", – цитирует Ханса Ванакена официальный сайт Брюгге.

Динамо неудачно начало еврокубковый сезон – киевляне проиграли выездной матч Брюгге. Единственный гол во встрече забил именно Ханс Ванакен с пенальти. Александр Хацкевич все же оптимистично настроен перед ответной встречей.

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