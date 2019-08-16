Ван Волфсвинкель страдает от аневризмы мозга

Бывший форвард сборной Ниидерландив Рики ван Волфсвинкел имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Рики ван Волфсвинкель получил сотрясение мозга во время матча квалификации Лиги чемпионов против ЛАСКа. После обследований врачи обнаружили аневризму мозга, сообщает Sky Sports.

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"Я очень счастлив, что аневризма была диагностирована. Обычно ее нельзя обнаружить сразу, только когда она разовьется и приведет другую опасность", – сказал футболист.

Ван Волфсвинкель в течение своей карьеры успел поиграть за такие клубы, как Утрехт, Норвич, Спортинг, Витесс, Сент-Этьенн, Бетис, и Базель.