"Я не фанат импульсивных решений относительно увольнения тренеров, поэтому считаю, что Сульшеру необходимо дать время для реализации собственных идей. Надеюсь, что он его получит от руководства клуба.

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Как бы то ни было, матч с Истанбулом был слабым. Это же Манчестер Юнайтед – команда, которая должна показывать классный футбол каждый раз, когда она на поле. Да, на этот раз им это не удалось. Надеюсь, уже в ближайшую субботу они реабилитируются", – цитирует ван Перси BT Sport.

К слову, в матче 3-го тура Лиги чемпионов "красные дьяволы" на выезде уступили дебютанту турнира Истанбул Башакшехиру (1:2), что, однако, не помешало им остаться на первой строчке турнирной таблицы группы Н.

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