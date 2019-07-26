Ван Перси стал экспертом на британском ТВ

Бывший форвард лондонского Арсенала, Манчестер Юнайтед и ряда других клубов Робин ван Перси в новом сезоне будет телевизионным экспертом.

"Летучий голландец" возвращается в Англию, сообщает официальный твиттер BT Sport.

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Ван Перси будет обозревателем английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20 на этом телеканале. Такая роль будет новой для экс-нападающего, лишь в мае завершивший карьеру в 35-летнем возрасте. Последние сезоны он провел в форме родного Фейеноорда.

Робин ван Перси считается одним из лучших легионеров в истории АПЛ. В его активе 280 матчей в турнире, в которых он забил 144 мячей и отдал 53 ассиста. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром лиги, 5 раз был игроком месяца, а также завоевал чемпионский титул с МЮ в сезоне 2012/13.