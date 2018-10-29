Ван Перси сообщил, когда завершит профессиональную карьеру

Нападающий Фейеноорда Робин ван Перси признался, что нынешний сезон станет для него последним на профессиональном уровне.

"Когда завершу карёеру? Думаю, в конце нынешнего сезона. Мне уже будет 36 лет, и я играл на профессиональном уровне 18 сезонов. С 5 лет я занимался исключительно футболом.

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Также не считаю, что мое возвращение в Фейеноорд будет признано успешным только в том случае, если мы станем чемпионами страны. В целом, его и так можно считать успешным. Но, к сожалению, я больше не был счастлив. Я не хотел заканчивать карьеру, потеряв удовольствие от игры.

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Это удовольствие вернулось ко мне в Фейеноорде. Я хочу помогать другим игрокам, делиться с ними опытом здесь. Стараюсь помогать товарищам", – цитирует ван Перси AD.