"Донни ван де Бееку 23 года – возраст для перехода в Премьер-лигу. Я был немного моложе, когда стал игроком Арсенала. В раздевалке меня считали игроком на будущее. Победа с Фейеноордом в Кубке УЕФА не значит ничего. Премьер-лига – это совсем другой мир.

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Донни считается серьезным приобретением Манчестер Юнайтед, но он узнает, что остальные 22 игрока тоже были серьезными приобретениями. Один дороже другого. Донни должен мысленно к этому приспособиться. Манчестер Юнайтед во всех смыслах – клуб-зверь. Размер Манчестер Юнайтед также влияет на коммерческую деятельность, которая ожидает Донни в будущем", – поделился ван Перси в комментарии De Telegraaf.

К слову, в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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