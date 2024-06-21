Рууд ван Нистелрой является фаворитом на пост главного тренера Бернли, который по итогам сезона 2023/24 вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Руководство "бордовых" хочет пригласить амбициозного тренера, который сможет придать команде собственное лицо и поставить узнаваемый стиль игры. Об этом информирует Telegraaf.

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Сообщается, что первой задачей Ван Нистелроя во главе Бернли станет решение вопроса с форвардом Ваутом Вегхорстом. Контракт нидерландского нападающего действует ещё один год, и предыдущий наставник команды Венсан Компани не нуждался в игроке – он отпустил его в турецкую Суперлигу.

В прошлом сезоне Ван Нистелрой был помощником Петера Боса в ПСВ. Недавно с ним связывалось руководство Херенвена, но он отказался возглавлять этот клуб.

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