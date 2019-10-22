Ван Нистелрой назвал шестерых игроков, которые суммарно стоят одного Месси

Экс-форвард испанского Реала и английского Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой высказался о форварде Барселоны Лионеле Месси.

"Никто не сравнится с Месси! Роналду – бомбардир, Иньеста – мозг, Салах, Мане, Азар и Мбаппе – отличные игроки, но Месси – это все вместе. Нет игрока, который находится на его уровне. Он будто с Playstation", – цитирует ван Нистелроя испанское издание Sport.es.

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Напомним, ван Нистелрой повесил бутсы на гвоздь весной 2012 года. Начинал свою карьеру Рууд в клубе Ден Бош в далеком 1993-м. Четыре года спустя он перебрался в Херенвен, а через сезон – в ПСВ, где его и заметили представители Манчестер Юнайтед. В 219 матчах за "красных дьяволов" Рууд забил 150 голов. Летом 2006 года голландец перебрался в Реал, где дважды становился чемпионом Испании. После Мадрида был Гамбург и Малага.

За сборную Нидерландов ван Нистелрой провел 70 матчей, в которых забил 35 мячей. Он играл на Евро-2004 и 2008, а также на чемпионате мира-2006. Всего на его счету 588 матчей и 347 голов на клубном уровне.

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