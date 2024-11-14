Новый наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим решил, что Рууд ван Нистелрой не должен войти в его новый штаб. По этой причине руководство "красных дьяволов" уволило нидерландца и он волен вести переговоры с любым клубом. Как информирует The Sun, в услугах бывшего форварда заинтересован Бёрнли.

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Летом Бёрнли уже обращался к ван Нистелрою по поводу сотрудничества, но получил отказ. Теперь "бордовые" намерены предпринять ещё одну попытку договориться с Руудом.

После 15 туров в Чемпионшипе Бёрнли занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидера всего лишь на 4 очка. Тем не менее, такой результат не устраивает боссов клуба. Они рассматривают вариант с увольнением главного тренера Скотта Паркера.

В то же время источник отмечает, что владелец Бёрнли Алан Пейс хорошо известен тем, что даёт время всем своим тренерам. Ранее, несмотря на кризис, он доверился Шону Дайчу и Венсану Компани, и это доверие окупилось.

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