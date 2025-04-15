Молодой нападающий Лиам ван Нистелрой, который в этом сезоне уже забил 20 голов в 30 матчах за ПСВ U-17, подписал контракт с клубом из Эйндховена до середины 2028 года. Специально к этому событию главный тренер Лестера Рууд ван Нистелрой прибыл в Эйндховен.

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До сих пор Лиам выступал за молодежную академию ПСВ под фамилией Слатс, фамилией своей матери, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Но теперь он решил играть под именем Лиам ван Нистелрой.

Ван Нистелрой не единственный представитель своего поколения, у которого есть талантливый сын. В минувшее воскресенье Йенс Матейсен, сын Йориса Матейсена, дебютировал за Виллем II.

Бывшие игроки, такие как Робин ван Перси (Шакил ван Перси), Рафаэль ван дер Ваарт (Дамиан ван дер Ваарт), Арьен Роббен (Кай и Лука Роббен), Мартейн Мердинк (Мексс Мердинк), Рейнир Роббемонд (Рио Роббемонд), Марк ван Боммель (Рубен ван Боммель), Патрик Клюйверт (Джастин, Рубен и Шейн Клюйверт), Дирк Кайт (Эйдан Кайт), Джонатан де Гузман (Джейден де Гузман), Андвеле Слори (Джейден Слори), Уэсли Снайдер (Джесси Снайдер) и Джон Хейтинга (Леннокс Хейтинга) также имеют сыновей, которые играют в профессиональных академиях профессиональных клубов или уже дебютировали в профессиональном плане.