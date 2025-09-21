ПСВ на своем официальном сайте объявил, что подписал контракт с 16-летним Себой Хунтелааром. Сын Класа-Яна Хунтелаара перешел к эйндховенцам из Витесса.

Себ Хунтелаар подписал контракт с ПСВ на три года. Он выступает на позиции нападающего, как и его отец. Кроме того, клуб из Эйтховена может похвастать еще одним сыном именитого в прошлом игрока – Лиамом ван Нистрелроем. Он также пребывает в системе клуба. За ПСВ U-17 в прошлом году Лиам забил более 20 голов.

Напомним, что Рууд ван Нистрелрой играл за ПСВ в свое время, а оттуда перешел в Манчестер Юнайтед. Клас-Ян Хунтелаар воспитанник школы эйнтховенцев, но большинство карьеры провел в Аяксе.

К слову, ПСВ 26 раз завоевывал титул чемпиона Нидерландов, а в 1988 выигрывал ЛЧ.