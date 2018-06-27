Ван Марвейк объявил об уходе из сборной Австралии

Голландский специалист Берт ван Марвейк покидает сборную Австралии. Соответствующее заявление тренер сделал после матча 3 тура ЧМ-2018 против Перу, который стал для Австралии последним для турнире.

"Я покидаю сборную Австралии. Это был фантастический период, никогда его не забуду. Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Мне было приятно работать с этими ребятами.

Австралия – Перу – 0:2 – видео голов и обзор матча

Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов. Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать", – цитирует ван Марвейка официальный сайт Федерации футбола Австралии.

Напомним, Австралия на ЧМ-2018 заняла последнее место в группе С, добыв лишь одно очко. Ван Марвейк возглавил команду в январе этого года.

ЧМ-2018 Австралия – Перу: историческая победа южноамериканцев, провал австралийцев и заслуженный вылет обеих сборных