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Ван Марвейк объявил об уходе из сборной Австралии

26 июня 20:41 48 Читати українською
Ван Марвейк объявил об уходе из сборной Австралии
Берт ван Марвейк (слева) / фото: твиттер сборной Австралии

Голландский специалист Берт ван Марвейк покидает сборную Австралии. Соответствующее заявление тренер сделал после матча 3 тура ЧМ-2018 против Перу, который стал для Австралии последним для турнире.

"Я покидаю сборную Австралии. Это был фантастический период, никогда его не забуду. Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Мне было приятно работать с этими ребятами.

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Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов. Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать", – цитирует ван Марвейка официальный сайт Федерации футбола Австралии.

Напомним, Австралия на ЧМ-2018 заняла последнее место в группе С, добыв лишь одно очко. Ван Марвейк возглавил команду в январе этого года.

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ЧМ 20183 тур

Австралия - Перу: Вторник 26 июня 2018

Австралия
Матч окончен
0 : 2
Перу
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ЧМ 2018 Австралия - Перу Австралия Австралия Трансферы Берт ван Марвейк Берт ван Марвейк
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