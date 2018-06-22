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Ван Марвейк: Если играть, как Саудовская Аравия, то можно вообще не выходить на поле

16 июня 10:27 114 Читати українською
Ван Марвейк: Если играть, как Саудовская Аравия, то можно вообще не выходить на поле
Берт ван Марвейк / Австралия

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк поделился впечатлениями накануне матча группового этапа ЧМ-2018 против Франции.

"Я не буду говорить о тактике нашей команды. Мы играем против одной из лучших команд мира. Мы понимаем, что они могут выиграть трофей. Но не всегда лучшие игроки завоевывают трофеи – их выигрывают команды. Нам нужно верить в себя . Нам нужно мужество.

Франция – Австралия: анонс матча ЧМ-2018

Последняя тренировка перед игрой всегда немного расслабляющая. Даже игроки пока не знают, кто выйдет на поле. Конечно хорошо, когда в команде есть игроки с опытом выступлений на ЧМ. Опыт – это всегда хорошо. После игры не надо кусать локти. Надо отдать все силы на поле. Просто быть самим собой, когда ты играешь с Францией на чемпионате мира.

Можем ли мы проиграть французам, как Саудовская Аравия России? Если так играть, тогда можно вообще не выходить на поле. Мы работали месяц. Нужна концентрация. Не просто 10, 20 или 30 минут, а все 90. Нужна и удача", – цитирует ван Марвейка sport-express.ru.

Стоит отметить, что именно ван Марвейк вывел саудитов на ЧМ-2018, но на турнир приехал уже во главе сборной Австралии.

ЧМ-2018 1 тур

Франция - Австралия: Суббота 16 июня 2018

Франция
Матч окончен
2 : 1
Австралия
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ЧМ 2018 Австралия Австралия Берт ван Марвейк Берт ван Марвейк Франция - Австралия
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