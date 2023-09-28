Главный тренер Руха Виталий Пономарев убежден, что уже совсем скоро работа Патрика ван Леувена в Шахтере принесет свои плоды.

"Тренеру нужно давать время. Вспомните, как в прошлом году Вернидуб почти подал в отставку, когда не было результата у Кривбасса. Но всем понятно, что это классный тренер, и сегодня мы видим, какую сильную команду он выстроил в Кривом Роге.

"Мы откроем шампанское": ван Леувена разозлили провокации журналистов относительно красных карточек Шахтера

Если Шахтер взял ван Леувена, то ему надо дать время. За короткий период очень трудно перестроить команду под себя. Футболисты должны привыкнуть к требованиям тренера. Поэтому относительно ван Леувена не надо спешить с преждевременными выводами", – сказал Пономарев в комментарии Українському футболу.

Напомним, Шахтер несмотря на лидерство в УПЛ не демонстрирует безупречной игры, а в первом туре группового турнира Лиги чемпионов безвольно проиграл Порту (1:3).

Шахтер вышел в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Верес – Бондаренко отдал ассист и забил шедевр