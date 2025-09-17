Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен поделился мыслями после победы над Черниговом (1:1, 3:1 в серии пенальти) в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

– Сейчас все обсуждают ситуацию с заменами... Были ли вы в курсе определенных правил по регламенту?

– Это моя зона ответственности. Посмотрим, какое решение примет Федерация футбола Украины.

– Что ж, поздравляю с победой в серии пенальти. Хочу спросить о сегодняшней игре: довольны ли вы действиями своих подопечных?

– Я не очень доволен первым таймом. Хотелось бы увидеть от ребят более высокий темп и лучшую реализацию моментов. У нас боевая команда, поэтому мы всегда ожидаем большего. Сегодняшним выступлением полностью довольными быть не можем.

– Какой турнир для вас более важен сейчас – УПЛ или Кубок?

– Мы максимально сконцентрированы на каждом турнире, в котором участвуем. Но все же для нас более важным является чемпионат УПЛ.

– Довольны игрой команды в целом? Что хотели бы улучшить?

– Самое главное, над чем мы должны работать – это реализация моментов и забитые голы. Похожая ситуация была и в игре в эти выходные, и сегодня. Мы будем работать над этим, и, я уверен, что игроки постепенно станут более совершенными в атаке, – цитирует ван Леувена официальный сайт Кривбасса.

Напомним, в матче Кубка Украины Чернигов – Кривбасс на поле находились сразу 8 легионеров криворожского клуба, хотя по регламенту разрешается не более семи.

