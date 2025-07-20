"Конечно, я понимаю ситуацию – особенно в начале полномасштабной войны – когда регионы вроде Днепра, Запорожья и другие в этой части страны часто подвергались обстрелам. Людям тогда было очень сложно жить в таких условиях. Но сейчас я вижу, что обстрелы преимущественно сместились в сторону Киева, и в Кривом Роге ситуация стала более стабильной.

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Для меня, как для тренера, важно не только работать, но и иметь возможность нормально жить, чувствовать себя в безопасности. И несмотря на войну, футбольный процесс в Украине продолжается. Да, бывают тревоги, но в основном команды успевают провести тренировки до конца, а уже потом реагируют на текущие обстоятельства.

Поэтому я не почувствовал особой разницы между тем, чтобы принять предложение из Киева, Тель-Авива или из Кривого Рога. Перед тем я имел конструктивные и откровенные разговоры с представителями клуба, получил подробную информацию о ситуации, и понял, что сейчас она совсем другая, чем была в начале войны", – сказал ван Леувен в интервью Українському футболу.

Добавим, что ранее Патрик ван Леувен уже во время полномасштабной войны тренировал Шахтер, Зарю и Металлист 1925, а перед переездом в Украину работал в израильском Маккаби из Тель-Авива.

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