"В чем причина плохой реализации Шахтера? Думаю, проблема в недостаточной концентрации до завершения эпизода и в том, что при низком темпе игры футболисты начинают медленно думать.

"Не рассчитывали так быстро его использовать": ван Леувен – о раннем дебюте, здоровье лидера перед ЛЧ и голе джокера

Я хотел бы, чтобы они быстрее принимали решения – играли либо на фланги, либо через пас, чтобы держали темп командных движений, а соперник должен все время следить за нашей игрой. Именно так мы будем создавать больше моментов и будет больше концентрации в штрафной площади в завершающей фазе", – цитирует ван Леувена официальный сайт "горняков".

Напомним, накануне Шахтер в рамках 7-го тура УПЛ минимально одолел Оболонь, а уже во вторник, 19 сентября, сыграет с Порту в первом туре Лиги чемпионов 2023/24. Начало встречи в 22:00.

Шахтер в большинстве дожал Оболонь и укрепил лидерство в УПЛ – дебютант сборной принес тяжелую победу перед ЛЧ