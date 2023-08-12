"На игру с Тоттенхэмом мы смотрели с двух ракурсов. Во-первых, команда должна получать опыт – у нас много молодых игроков, и такие спарринги им помогут. Кроме того, футболисты уже давно не играли при 50 тысячах болельщиков, и это тоже важный опыт. А во-вторых, да, смотрели на этот матч как тренерский штаб, чтобы увидеть, насколько мы готовы к таким соперникам в будущей Лиге чемпионов.

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Готов ли Чигринский? Он тренируется с нами каждый день и все делает так, как другие футболисты, поэтому мы рассматриваем его как кандидата на следующую игру. Насколько Александрия серьезный соперник? Каждый соперник серьезный, но мы хотим побеждать в каждой игре и поэтому тщательно готовимся. Александрия хорошо начала чемпионат, однако мы тоже стремимся быть успешными в Премьер-лиге.

Чьей инициативой было большое количество новичков этим летом - моей или селекционного отдела? Это работа клуба. Они это делали еще с прошлого сезона, до подписания нашего контракта. А меня попросили посмотреть на этих кандидатов и сказать, согласен или нет. Но в целом уже было решено, потому что эти игроки подходят под стиль Шахтера", – приводит слова ван Леувена официальный сайт "горняков".

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