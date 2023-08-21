– У нас были фантастические 20 минут в первом тайме, но потом все изменилось. Мы стали самоуверенными.

– Как оцените игру Гочолейшвили? Он снова активен в атаке, но на его фланге пришли 2 гола.

– С этого фланга пришли 2 кросса и голы. Он не остановил их, мы не фолили, хотя должны были это делать. Это то, что я имею в виду, когда говорю о самоуверенности.

Кривбасс – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча с тремя удалениями

– Довольны ли вы игрой Степаненко?

– Он не играл несколько месяцев и вернулся в роли лидера, провел несколько тренировок. Надеюсь, он принесет то, что сегодня принес. Мне нужно, чтобы на поле был лидер, руководящий командой и ведущий ее вперед.

– Крыськив повел за собой команду. Планируете ли вы использовать его после возвращения Судакова.

– У нас много талантливых игроков, он – один из полузащитников. У Крыськива был хороший старт, но нужно больше давать команде на протяжении всех 90 минут или пока ты на поле, – резюмировал ван Леувен во флеш-комментарии после игры.

Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и еще двух игроков