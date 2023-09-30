"Сначала были два очень хороших момента, которые не реализовал Кащук. Мы могли их реализовать, не понимаю, почему так получилось. А потом у Ворсклы был шанс. У нас есть проблемы с реализацией. Если создаем момент – его надо реализовывать.

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После этого был пенальти, что стало следствием плохой игры в обороне в штрафной площадке. Это была простая ситуация. После этого стало 0:1, игра замедлилась. Когда сделали 1:1, старались играть организованнее, чтобы забить 2-й гол. Но снова плохо сыграли в обороне, когда пропустили.

В конце игры выпустили еще одного форварда, чтобы забить. Надо было сделать все необходимое, чтобы забить. Почему было много ошибок при передачах? Думаю, дело в концентрации и в нашей работе с мячом. Замена Чигринского после перерыва? Хотели добавить больше мобильности в середине поля. Поэтому Ракицкий вышел, чтобы ускорить атаки", – поделился ван Леувен в эфире MEGOGO.

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