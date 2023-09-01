"Очень интересная жеребьевка с отличными командами, если смотреть на это с точки зрения игры и развития наших молодых игроков во время встреч с соперниками из этих стран. Мы должны бороться. Все игры дают нам эту возможность, потому что эти команды хотят играть в футбол, как и мы. Поэтому я доволен группой.

Шахтер получил соперников в групповом турнире ЛЧ 2023/24

Я не думал заранее, какого соперника хотел бы получить, но в итоге рад. По моему мнению, в этом году в Лиге чемпионов много высококлассных команд, и сильными являются все из первых двух корзин. Шахтер попал в хорошую группу.

Против кого будет сложнее всего? Все команды хотят играть в футбол, и мы должны искать наши возможности. Пожалуй, Барселона и Порту – двое фаворитов группы, поэтому нашим игрокам понадобится много сил и концентрации, чтобы подготовиться. Чего ожидать от матчей с Антверпеном? Бельгийцы являются новичком Лиги чемпионов, и, безусловно, также будут желать показать свои качества, как и мы.

Что покажет Шахтер осенью? Мы будем бороться в каждой игре, за каждый наш шанс, чтобы наш клуб мог и дальше хорошо выглядеть на международном уровне, чтобы наши игроки развивались и чтобы мы смогли продолжить соревноваться в Европе", – приводит слова ван Леувена официальный сайт Шахтера.

Напомним, что "горняки" попали в группу H в Лиге чемпионов – соперниками станут Барселона, Порту и Антверпен.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24 – рабочий вариант для Шахтера, есть "квартет смерти"